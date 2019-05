Tchad : Qui était Nangmbatinan Obed, caméraman tué dans l'explosion d'une mine ?

Le caméraman de la Télé-Tchad, Nangmbatinan Obed, est décédé ce samedi 25 avril dans l'exercice de son métier, suite à l'explosion d'une mine à Ngouboua, dans la province du Lac. Il se trouvait à bord d'un convoi militaire lorsque l'explosion d'une mine a violemment soufflé l'un des véhicules.



Le reporter s'était rendu sur plusieurs théâtres d'opération militaires aux côtés des forces armées tchadiennes, notamment au Mali, au Niger, au Cameroun et en Centrafrique.



L'organisation terroriste Etat islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué ce dimanche dans un communiqué l'attaque à l'aide d'un engin explosif improvisé (IED).



Nangmbatinan Obed est né le 1er septembre 1976 à Sarh, dans la province du Moyen-Chari. Il a fait ses études primaires, secondaires et supérieures à Bangui, dans la capitale centrafricaine.



La Télé Tchad l'a recruté en 2005 en tant que coopérateur de prise de vue. Il était marié et père de deux enfants.