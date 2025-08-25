Tchad : nominations dans 5 Académies de l'Éducation nationale

Par décret N°1994/PR/PM/MENPC/2025 du 25 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les Academies de l'Education nationale :



ACADÉMIE DU NORD(FAYA)

● Secrétaire général : M. GOUKOUNI FODEYA MAÏDE en remplacement de M. ZAKARIA ISSA MAHAMAT.



ACADÉMIE DE L'EST (ABECHÉ)

● Secrétaire général : Dr HAROUN HELOUA TEDJELLOH, maintenu.



ACADÉMIE DU SUD-OUEST (BONGOR)

● Secrétaire général : M. ZAKARIA ISSA MAHAMAT en remplacement de M. MONTLENGAR SERGE.



ACADÉMIE DU CENTRE (MONGO)

● Secrétaire général : Dr. SAKINE RAMAT, maintenu.



ACADÉMIE DU SUD (MOUNDOU)

● Secrétaire général : M. BEDOUMRA BERINGAR, poste vacant.



ACADÉMIE DU SUD-EST ( SARH)

● Secrétaire générale: Mme LINE LIVORICE NELOUM, maintenue.



ACADÉMIE DU NORD-OUEST (MAO)

● Secrétaire général : M. NGARY FELINA en remplacement de M. BEDOUMRA BERINGAR.



ACADÉMIE DE L'OUEST (NDJAMENA)

● Secrétaire général : M. DJIBRINE RAMADANE AKHAYE, poste vacant.