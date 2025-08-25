Tchad : nominations dans 5 Académies de l'Éducation nationale

Par décret N°1994/PR/PM/MENPC/2025 du 25 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les Academies de l'Education nationale :
ACADÉMIE DU NORD(FAYA)
● Secrétaire général : M. GOUKOUNI FODEYA MAÏDE en remplacement de M. ZAKARIA ISSA MAHAMAT.
ACADÉMIE DE L'EST (ABECHÉ)
● Secrétaire général : Dr HAROUN HELOUA TEDJELLOH, maintenu.
ACADÉMIE DU SUD-OUEST (BONGOR)
● Secrétaire général : M. ZAKARIA ISSA MAHAMAT en remplacement de M. MONTLENGAR SERGE.
ACADÉMIE DU CENTRE (MONGO)
● Secrétaire général : Dr. SAKINE RAMAT, maintenu.
ACADÉMIE DU SUD (MOUNDOU)
● Secrétaire général : M. BEDOUMRA BERINGAR, poste vacant.
ACADÉMIE DU SUD-EST ( SARH)
● Secrétaire générale: Mme LINE LIVORICE NELOUM, maintenue.
ACADÉMIE DU NORD-OUEST (MAO)
● Secrétaire général : M. NGARY FELINA en remplacement de M. BEDOUMRA BERINGAR.
ACADÉMIE DE L'OUEST (NDJAMENA)
● Secrétaire général : M. DJIBRINE RAMADANE AKHAYE, poste vacant.
