TCHAD

Tchad : nominations dans 5 Académies de l'Éducation nationale


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Août 2025



Tchad : nominations dans 5 Académies de l'Éducation nationale
Par décret N°1994/PR/PM/MENPC/2025 du 25 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les Academies de l'Education nationale :

ACADÉMIE DU NORD(FAYA)
● Secrétaire général : M. GOUKOUNI FODEYA MAÏDE en remplacement de M. ZAKARIA ISSA MAHAMAT. 

ACADÉMIE DE L'EST (ABECHÉ)
● Secrétaire général : Dr HAROUN HELOUA TEDJELLOH, maintenu. 

ACADÉMIE DU SUD-OUEST (BONGOR)
● Secrétaire général : M. ZAKARIA ISSA MAHAMAT  en remplacement de M. MONTLENGAR SERGE.

ACADÉMIE DU CENTRE (MONGO)
● Secrétaire général : Dr. SAKINE RAMAT, maintenu. 

ACADÉMIE DU SUD (MOUNDOU)
● Secrétaire général : M. BEDOUMRA BERINGAR, poste vacant. 

ACADÉMIE DU SUD-EST ( SARH)
● Secrétaire générale: Mme LINE LIVORICE NELOUM, maintenue.

ACADÉMIE DU NORD-OUEST (MAO)
● Secrétaire général : M. NGARY FELINA en remplacement de M. BEDOUMRA BERINGAR.

ACADÉMIE DE L'OUEST (NDJAMENA)
● Secrétaire général : M. DJIBRINE RAMADANE AKHAYE, poste vacant.


