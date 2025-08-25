Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Plus de 6,5 milliards de FCFA de fonds publics détournés dans le Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 25 Août 2025


L’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) a annoncé avoir découvert un vaste réseau de détournement de fonds publics dans la province du Ouaddaï. Selon les résultats de sa mission de vérification, le montant total détourné s'élèverait à plus de 6,5 milliards de FCFA.


Tchad : Plus de 6,5 milliards de FCFA de fonds publics détournés dans le Ouaddaï


 

Un réseau impliquant deux hauts fonctionnaires

 
Le chef de mission de l'AILC, Saleh Moursal, a révélé lors d'un point de presse que le détournement de fonds impliquait principalement le Trésorier provincial du Ouaddaï et le Receveur-percepteur de Koundjourou.

 
Les enquêtes ont révélé que le Trésorier provincial a effectué des transferts excessifs au Receveur de Koundjourou, s’élevant à 6 093 781 068 FCFA. De plus, le Trésorier provincial aurait détourné, seul, une somme supplémentaire de 464 995 300 FCFA.

 
Les deux individus présumés impliqués ont été remis à la justice pour répondre de leurs actes. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une opération plus large de l'AILC dans dix provinces du pays.


