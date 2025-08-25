Tchad : Plus de 6,5 milliards de FCFA de fonds publics détournés dans le Ouaddaï





Un réseau impliquant deux hauts fonctionnaires

Le chef de mission de l'AILC, Saleh Moursal, a révélé lors d'un point de presse que le détournement de fonds impliquait principalement le Trésorier provincial du Ouaddaï et le Receveur-percepteur de Koundjourou.





Les enquêtes ont révélé que le Trésorier provincial a effectué des transferts excessifs au Receveur de Koundjourou, s’élevant à 6 093 781 068 FCFA. De plus, le Trésorier provincial aurait détourné, seul, une somme supplémentaire de 464 995 300 FCFA.





Les deux individus présumés impliqués ont été remis à la justice pour répondre de leurs actes. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une opération plus large de l'AILC dans dix provinces du pays.