Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Août 2025


Djigamgoto Sylvestre, un employé de l’hôtel Radisson Blu d’une quarantaine d’années, a été retrouvé mort au matin du dimanche 24 août 2025. Il aurait été victime d’une violente agression la nuit précédente dans le quartier Habena.


Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena


  Selon N'Djamena Actu, l’homme aurait été attaqué vers 1h du matin alors qu’il circulait en compagnie d’une femme. Trois individus armés l’auraient dépouillé de ses biens, dont sa motocyclette, avant de le tuer.


Le corps de la victime a été transporté à la morgue par la police. Sa famille, qui vit dans le quartier de Gassi, ne sait pas exactement où le drame s'est produit.


La jeune femme qui était avec la victime a été placée en garde à vue pour aider à faire la lumière sur les circonstances de l'agression.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/08/2025

Tchad : Des jeunes plantent des arbres pour lutter contre la désertification à Moussoro

Tchad : Des jeunes plantent des arbres pour lutter contre la désertification à Moussoro

Tchad : Rencontre entre le Ministère des Transports et Sahara Airlines Tchad : Rencontre entre le Ministère des Transports et Sahara Airlines 23/08/2025

Populaires

Tchad : Comment survivent les familles avec moins de 1 000 FCFA par jour ?

24/08/2025

Tchad : Des produits périmés mis en vente à Goz-Beïda

24/08/2025

Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale

24/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter