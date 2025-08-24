Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena





Selon N'Djamena Actu, l’homme aurait été attaqué vers 1h du matin alors qu’il circulait en compagnie d’une femme. Trois individus armés l’auraient dépouillé de ses biens, dont sa motocyclette, avant de le tuer.





Le corps de la victime a été transporté à la morgue par la police. Sa famille, qui vit dans le quartier de Gassi, ne sait pas exactement où le drame s'est produit.





La jeune femme qui était avec la victime a été placée en garde à vue pour aider à faire la lumière sur les circonstances de l'agression.