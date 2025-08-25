Tchad : de nouveaux responsables nommés à la tête de la Brigade de contrôle des activités minières

Par décret N°1996/PR/PM/MPMG/2025 du 25 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Coordination de la Brigade Nationale de Contrôle des Activités Minières (BNCAM):



● Coordonnateur : Général de Brigade BOKHIT ALI DIAR, ID: 98000833;

● Coordonnateur adjoint : Général de Brigade YOUSSOUF HAMID KEILAN, ID: 07022069.