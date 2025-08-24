Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink





Une dot qui "ouvre la voie vers l'avenir"

Traditionnellement, la dot au Tchad est un geste symbolique d'engagement, composé d'offrandes telles que du bétail, des pagnes et des bijoux. Dans ce cas précis, la famille a ajouté des équipements technologiques pour garantir au nouveau couple une connexion Internet rapide et fiable, cruciale pour l'éducation et la communication.





Un cousin du marié a expliqué : « Nous avons voulu honorer nos traditions tout en offrant un présent qui ouvre la voie vers l’avenir. » La mariée, Aïssatou, a exprimé sa surprise et sa joie, déclarant que cette connexion lui permettra de "suivre des cours en ligne et de rester en contact avec [sa] famille".





Les aînés ont accueilli favorablement cette évolution, y voyant une manière de préparer l'avenir tout en préservant l'essence des coutumes. Cette initiative illustre comment les innovations modernes peuvent être intégrées aux traditions, créant un pont entre héritage culturel et futur technologique.