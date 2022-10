Tchad : le CEMGA Abakar Abdelkerim Daoud élevé au grade de général d'armée

Par décret n°2978 du 17 septembre 2022, le Général de Corps d'Armée ABAKAR ABDELKERIM DAOUD ID: 93870381 des Forces de Défense et de Sécurité est élevé au rang et appellation du Général d'Armée à titre exceptionnel.



Le général Abakar Abdelkerim Daoud est l'actuel chef d'état-major général des armées. Il devient le troisième général d'armée de l'histoire du Tchad, après le Maréchal Idriss Deby Itno et le président de la transition Mahamat Idriss Deby.