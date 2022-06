TCHAD

Tchad : le CERGIED dénonce un crime économique à la SHT

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Juin 2022

Le Centre d'études et de recherches sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable (CERGIED) dit "halte" au détournement des biens et deniers publics par les agents de l'État, à la suite de l'affaire qui secoue la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT).