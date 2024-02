Tchad : le CERGIED mobilise les acteurs clés pour l'harmonisation des finances publiques

Le Centre d'Études et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED) a organisé le 7 février 2024 au Radisson Blu, une rencontre d'échanges avec les acteurs des finances publiques.



L'événement, visant à harmoniser les finances publiques, a vu la participation du président de la commission finances, budget et comptabilité publique, ainsi que du président du comité d'évaluation des politiques publiques du Conseil National de Transition.



Cette réunion avait pour objectif de renforcer la bonne gouvernance et d'obtenir de meilleurs résultats économiques et sociaux, en mettant l'accent sur l'importance du budget comme outil opérationnel principal pour les gouvernements, où les objectifs politiques sont alignés et mis en œuvre.



Face aux attentes croissantes des citoyens et aux contraintes budgétaires, le Tchad, comme d'autres pays, a entamé une vaste réforme de l'administration publique. Cette réforme vise principalement à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, à assurer une reddition de comptes pour définir la responsabilité des dirigeants publics, et à optimiser l'utilisation des ressources et des moyens disponibles.



Pour atteindre ces objectifs, la réforme encourage le passage d'une gestion budgétaire axée sur les moyens à une gestion axée sur les résultats, en adoptant le concept de budget-programme et en favorisant la budgétisation par objectifs.



Le Tchad s'engage à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques, ainsi qu'à encourager la participation citoyenne dans le processus budgétaire. La rencontre a servi de plateforme pour plaider en faveur de l'application effective des directives du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques au Tchad.



Il est important de souligner que cette discussion avec les différents acteurs publics sur les mécanismes de transparence, de bonne gouvernance et de participation citoyenne, initiée par le ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, vise à promouvoir la mise en œuvre effective du Cadre Harmonisé des Finances Publiques.