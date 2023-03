Tchad : le CERGIED organise un atelier pour renforcer sa gouvernance interne

Durant deux jours de travaux, les participants réfléchiront aux moyens permettant de doter l'organisation de documents stratégiques clés, à savoir une politique de genre, un code d'éthique et de déontologie, et une politique de sécurité permettant à l'institution de prendre en compte tous ces aspects.



En effet, depuis plus de deux ans, le CERGIED a entamé un processus de réflexion visant à réviser et à revisiter ses outils de gouvernance interne. L'objectif est d'œuvrer pour la gouvernance, la recherche sur les industries extractives et le développement durable.



En lançant les travaux, Dr Maoundonodji Gilbert, directeur général du CERGIED, a indiqué qu'il était primordial pour l'organisation de s'interroger sur sa propre gouvernance interne et de se doter des outils appropriés pour que le développement organisationnel s'accompagne d'une gouvernance interne adéquate. Il a également insisté sur la nécessité de réviser cet outil afin de l'adapter au contexte de développement organisationnel et institutionnel, mais également pour mettre ce manuel de procédure en harmonie avec le changement institutionnel intervenu en 2018.



Notons enfin que le manuel de procédure de gestion administrative, financière, comptable et des ressources humaines de ce qui était l'ex-GRAM/TC et est devenu aujourd'hui le CERGIED, a été élaboré il y a un peu plus de 10 ans.