Tchad : le CERIED organise un séminaire en partenariat avec l'ambassade de Chine

Ce 07 décembre 2023, le Centre d'Etude et de Recherches sur la Gouvernance sur les Industries Extractives et le Développement Durable (CERIED), a organisé un séminaire en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de la Chine au Tchad, à l'hôtel Soluxe, dans la commune du 8ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Ce séminaire de la coopération sino-tchadienne s'inscrit dans le questionnement de l'évolution de la présence de la Chine au Tchad, à travers ses investissements.



L'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining dans son allocation, souligne que cette année marque le dixième anniversaire du lancement de l’initiative « ceinture de la route » par le président Xi Jinping. Cela participe de la coopération pragmatique entre la Chine et l'Afrique, avec des résultats concrets dans les domaines tels que : le commerce, les infrastructures, la santé et l'éducation.



L'ambassadeur de la République populaire de Chine rappelle que son pays est le plus grand pays émergent, et son expérience de développement pourrait servir de source d'inspiration aux pays en développement comme le Tchad.



Le directeur général du CERIED, le Pr Maoundonodji Gilbert rappelle que la Chine et le Tchad sont deux pays amis qui partagent des liens culturels profonds. Pour lui, ce séminaire est une occasion importante de discuter des voies et moyens dans les domaines prioritaires pour les deux pays.



La communication sera portée sur le potentiel du développement minier sino-tchadienne, les perspectives agricoles sino-tchadiennes et les orientations politiques aux entreprises chinoises investissant au Tchad.



Le secrétaire d'État du ministère de la Mine et de la Géologie, Djedouboum Emmanuel Ambroise, dans son allocation de circonstance, a saisi l'occasion pour féliciter les autorités chinoises résidant au Tchad, pour cette initiative louable qui est celle de rassembler les investisseurs autour des différents domaines du Tchad.