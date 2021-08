TCHAD Tchad : le CESC au cœur de la paix durable

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 5 Août 2021



À l’ouverture de la deuxième session du Conseil économique, social, culturel et environnemental, le président du comité d’organisation, Mahamat Tahir Hassan Gouchoulaye a souligné que la transition actuelle au Tchad est une opportunité pour une réelle réconciliation.

Le Conseil économique, social, culturel et environnemental (CESC) a ouvert ce jeudi, au Palais du 15 janvier, sa deuxième session ordinaire sur le thème : « la transition actuelle au Tchad, une opportunité pour une réelle réconciliation et une paix durable ». À l’ouverture de la session, le président du comité d’organisation, Mahamat Tahir Hassan Gouchoulaye a souligné que la transition actuelle au Tchad est une opportunité pour une réelle réconciliation, un thème d’actualité qui doit interpeller chaque Tchadien à cultiver la paix et l’unité nationale.



A travers ce thème, les conseillers de la République entendent contribuer à l’instauration de la paix et de la stabilité durable au Tchad, et faire des suggestions au pouvoir exécutif et législatif. Le président du CESC, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, a fait observer une minute de silence en mémoire du président défunt Idriss Deby Itno. Dans son discours, le président de CESC est revenu sur la douloureuse et inattendue disparition du Maréchal du Tchad, dont les effets ont été immédiats sur le plan sécuritaire.



Pour lui, cette disparition du président de la République a entraîné une vacance de pouvoir, raison pour laquelle le Conseil militaire de transition (CMT) a été mis en place pour réfléchir sur les organes de transition. « Le tableau de notre pays est sombre, et sauf un sursaut national peut sauver le Tchad de l’instabilité qui va grandissante. La transition politique imposée par les évènements offre une énième occasion aux Tchadiens de se pencher sur la question de l’instabilité chronique de leur pays.



Elle permet surtout d’opérer une rupture réelle avec le passé politique du Tchad afin de poser les nouvelles fondations d’un Tchad sans conflit ni guerre dans le futur », a déclaré Abdelkerim Ahmadaye Bakhit. Abdelkerim Ahmadaye Bakhit a précisé que cette deuxième session ordinaire du CESC ambitionne d’apporter des réponses pertinentes aux questions suivantes : existe-t-il un problème politique tchadien qui favorise la perturbation des conflits politico-militaires ? ; comment faire pour tourner définitivement la page des conflits politico-militaires au Tchad ? ; un dialogue national s’impose-t-il après la disparition du Maréchal Idriss Deby Itno ? ; comment faire poser à travers ce dialogue les bases durables d’une nation unie, forte et prospère ? ; quels sont les garde-fous à ériger pour que les conclusions du dialogue national soient appliquées intégralement ? Il a appelé les participants à montrer aux esprits pessimistes que les conflits sont conjoncturels et qu’il est possible de les juguler en formulant des avis et recommandations conséquents.

La session prendra fin le 19 août 2021.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la CTDDH appelle à prendre part à la marche pacifique du 7 août Tchad : retour à N'Djamena des personnes handicapées repliées à Kousseri Tchad : la maire lancera demain la première phase de démoustication de N'Djamena Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)