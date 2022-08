TCHAD

Tchad : le CESE s'alarme de la crise alimentaire et la "précarité indescriptible"

Alwihda Info | Par Mahamat Issa Gadaya - 6 Août 2022

Le Conseil économique, social, culturel et environmental a ouvert ce 5 août sa deuxième session ordinaire à N'Djamena, sur le thème : "la crise alimentaire au Tchad : bilan et analyse des politiques, programmes et projets de développement rural".