Tchad : le CHD forme les leaders communautaires de la Grande Sido en médiation agro-pastorale

Le Centre pour le dialogue humanitaire (CHD), organise du 06 au 07 décembre au Centre culturel de Maro, un atelier de mise en place des réseaux des médiateurs du projet « Médiation agro-pastorale du Tchad », à l’intention des leaders communautaires dudit département.



Ce sont au total une trentaine de leaders communautaires, venus des différents cantons, villages et ferricks dudit département qui prennent part à cet atelier.



Le conseiller en médiation du Centre pour le dialogue humanitaire, Goloum Odal Évrard a indiqué que c’est depuis 2019 que le CHD conduit des efforts pour soutenir la médiation agro-pastorale dans le Sahel, en constituant et accompagnant des réseaux d’acteurs légitimes, afin de résoudre les tensions aux différents niveaux.



Il s’agit, entre autres, des conflits interpersonnels, intracommunautaires ou intercommunautaires. Très ému de cette initiative louable entreprise par le Centre pour le dialogue humanitaire, le préfet du département de la Grande Sido, le général de brigade, Tina Prière Savalambe, a souligné que c’est un ouf de soulagement pour son département qui a connu ces dernières années, des conflits intercommunautaires.



Il a ajouté que la paix et la sécurité demeurent une préoccupation majeure mondiale, et le Tchad ne peut être en marge de cette situation. C’est pourquoi, il a exhorté les participants à donner le meilleur d’eux-mêmes, afin de mettre sur pied un réseau de médiateurs digne de ce nom, qui fera un travail impartial.



Il faut noter que cet atelier qui est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) prendra fin ce jeudi 07 décembre 2023, avec l’élection d’un nouveau bureau de médiation.