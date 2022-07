TCHAD Tchad : le CHU se distingue par ses offres médicales et son plateau technique

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 22 Juillet 2022



Doté d'une capacité de 240 lits, le centre hospitalier universitaire de Ndjamena a pour objectif d'offrir une alternative crédible aux évacuations sanitaires très coûteuses.

Dans le but de réduire drastiquement les pertes en vies humaines et financières, qui coûtent des fortunes à l'État tchadien, ainsi qu'aux citoyens dans les évacuations sanitaires à l'extérieur, le défunt Maréchal Idriss Deby Itno a créé en 2010, le Centre Hospitalier Universitaire.



L'appellation de départ était connue sous le nom de l'hôpital moderne puis, La Renaissance. Aujourd'hui, c'est le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) au service de la population comme d'autres institutions sanitaires publiques. Le CHU se distingue par ses offres médicales, le plateau technique est riche et diversifié.



Il est implémenté dans un immeuble de couleur rose et vert de 17 000 mètres carrés, au quartier N'djari, dans le 7ème arrondissement de la ville de Ndjamena. L'hôpital de La Renaissance a été inauguré le 29 novembre 2013 par le président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno. L'hôpital trouve son origine dans la volonté de ce dernier à offrir des soins de qualité à la population tchadienne.



Doté d'une capacité de 240 lits, le Centre Hospitalier Universitaire a pour objectif d'offrir une alternative crédible aux évacuations sanitaires très coûteuses. L'hôpital a également pour objectif de prendre en charge en tant qu'établissement de recours, les pathologies et les séjours les plus complexes, ainsi que les interventions les plus délicates adressées en amont par l'établissement de santé et le corps médical du réseau sanitaire tchadien.



L'hôpital La Renaissance devient un CHU parce qu'on y trouve : la formation et le perfectionnement, les recherches, et l'innovation en multiples spécialités.



Le CHU assure des prestations de soins qualitatifs, le perfectionnement du personnel médical paramédical et technique, les études de recherches relatives aux problèmes de santé de la population. En conséquence, le CHU de La Renaissance propose une offre de soins variée, centrée sur la satisfaction du patient, ainsi que la recherche de l'excellence dans le domaine médico-chirurgicale.



Les offres médicales du CHU

Le panel médical du CHU La Renaissance est varié, et surtout spécialisé dans certains domaines. On y retrouve entre autres : la cardiologie avec une unité de soins intensifs, la médecine interne, l'infectiologie, la gastro-entérologie, la neurologie avec une unité d'hémodialyse, l'endocrinologie-diabétologie, l'oncologie médicale, la médecine du travail, la pédiatrie, ainsi que la rhumatologie.



Cependant, on retrouve également la chirurgie avec notamment : l'orthopédie avec la pose de prothèses totale de la hanche, la chirurgie vasculaire, la neurochirurgie, la chirurgie viscérale avec cœlioscopie, l'urologie dotée d'un appareil de lithotritie extracorporelle, la chirurgie maxillo-faciale, et bucco-dentaire, la chirurgie ORL cervico-faciale, l'ophtalmologie, ainsi que la gynécologie.



En spécialités transversales, le CHU dispose du service anesthésie-réanimation. Toutefois, en termes de capacités, le CHU dispose d’un plateau technique riche et diversifié qui comprend : cinq blocs opératoires ; huit salles de réanimation, une salle de réveil, une table de lithotripsie extracorporelle, un bloc pour la cardiologie interventionnelle, un plateau d'imagerie équipé de radiographie standard, échographie, mammographie, ainsi que des scanners IRM.



Le CHU compte également un cabinet d'ophtalmologie équipé d'un phacoémulsificateur, pour le traitement de la cataracte par laser. Au Centre Hospitalier Universitaire La Renaissance, tout est possible du fait que l’institution hospitalière met à la disposition de la population tchadienne, de la sous-région et de toute l'Afrique, un plateau technique adéquat.





Dans la même rubrique : < > تعيين بوزارة المناجم والجولوجيا Tchad : le mouvement citoyen Les Sentinelles met le gouvernement face à ses responsabilités تعيين بوزارة المناجم والجولوجيا Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)