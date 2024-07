Tchad : le CICR et la DEP unissent leurs efforts en faveur du droit des détenus

La délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et la direction des Etablissements pénitentiaires (DEP), ont organisé au Centre de Bakara, le 10 juillet 2024, un atelier sur la protection des personnes privées de liberté, à l'intention des agents pénitentiaires et de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT) en service à la Maison d'Arrêt et de Correction de Klessoum (MACK).



Cet atelier vise à sensibiliser davantage les agents pénitentiaires, et la GNNT, pour garantir une meilleure sécurité des détenus, ainsi que du personnel de la MACK.



Dans son allocution de circonstance, le coordonnateur de Protection du CICR, Rukeba Dan, a rappelé que, depuis de nombreuses années, des efforts ont été réalisés par la DEP avec l'appui du CICR, pour améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté. L'objectif de cet atelier est de renforcer le cadre de sensibilisation et d'échanges avec l'administration pénitentiaire et les corps de sécurité de la MACK.



Il s'agit d'aborder les problématiques majeures liées à la protection des détenus et au respect de leur dignité, et de leurs droits fondamentaux, afin de permettre aux agents de sécurité d'accomplir leur travail de manière optimale. Le CICR réaffirme son engagement à accompagner les autorités dans leurs efforts d'amélioration des conditions de détention des personnes privées de liberté au Tchad.



De son côté, le directeur général de l'administration au ministère de la Justice et des Droits Humains, Zenal-Abdine Ibrahim Cherif, a souligné que le CICR s'est impliqué favorablement dans un domaine qui n'avait jusqu'à présent qu'une priorité secondaire dans ses activités.



Il a insisté sur la promotion du respect des droits humains à l'échelle carcérale, pour consolider davantage les connaissances des participants, grâce aux outils qu'ils vont acquérir pendant le déroulement des travaux.