Tchad : le CICR prime des "journalistes humanitaires"

Le concours sur le reportage humanitaire lancé il trois mois par le Comité international de la croix rouge (CICR) a rendu son verdict ce 14 décembre. Ledit concours consistait à produire un article sur la situation des personnes portées disparues dans Le Lac Tchad suite au conflit lié à la secte Boko Haram.



Quatre candidats sur quatorze ont été récompensés en catégorie radio, télévision, presse écrite et presse électronique. Ainsi, Ronel Gloria de la radio Ndarasson internationale et Firida Wieng-nang Angeline d'Électron Télévision remportent les prix radio et télévision. Adam Ramadane Ibrahim de Toumaï Web Média et Ziller Djérambété gagnent les prix presse électronique et écrite.



Chaque journaliste reçoit 100 mille francs CFA, un ordinateur et d'autres accessoires.