Tchad : le CISM-HNDA et l'UNFPA s'unissent pour combattre les violences basées sur le genre à N'Djamena

Cette initiative ciblait les étudiants de l'hôpital de Bon Samaritain et les conducteurs de taxi-moto (Clandomans) du quartier, axant sur le thème de l'impact négatif de la violence contre les femmes et les filles sur le développement de la société.



Nartaingué Ngartoïdi Aristide, le point focal du CISM-HNDA, a souligné la gravité de la violence basée sur le genre comme un fléau social. Selon lui, cette forme de violence entrave le progrès de la société et mérite une attention particulière. "Nous choisissons de dire 'Non' à la violence basée sur le genre et nous nous engageons à l'éradiquer. Cela permettra aux femmes et aux filles d'être reconnues en tant qu'actrices essentielles de notre société, capables de contribuer significativement au développement", a-t-il affirmé.