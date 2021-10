Tchad : le CJPA et Internet Society forment les jeunes sur les enjeux des réseaux sociaux

La formation a été organisée au vu des obstacles auxquels est confrontée la jeunesse tchadienne, celle-ci étant souvent victime de certaines manipulations politiques qui font des dégâts, expliquent les responsables du CJPA.



Le formateur du jour, Dr Zaki Sabit, a axé son intervention sur les enjeux et les défis des réseaux sociaux. Selon lui, les réseaux sociaux ont des enjeux économiques, socio-éducatifs, politiques et sécuritaires qui contribuent à la cohésion sociale, la paix, la démocratie à maintenir la réputation et nos liens avec un monde devenu "village planétaire", puis le e-marketing et le e-commerce.



À côté de ces atouts existent des inconvénients notamment les Fake news, les messages à caractère haineux, racistes, la discrimination, les insultes, l'influence sur la personne humaine (addiction, troubles de comportement), l'atteinte à la pudeur et aux mœurs, l'improductivité au travail, l'usurpation d'identité, le harcèlement et le vol des données personnelles, le partage des vidéos et images intimes sans consentement, le piratage, l'arnaque, le vol des données bancaires et la vente des données à caractère personnel à des fins publicitaires.



Selon le président de Internet Society, Tidjanni Mahamat Adoum, "cette formation est liée à la cybersécurité et la protection des données personnelles car il convient de noter qu'Internet est une opportunité et non une menace".



La formation permettra aux participants de mieux identifier les Fake news et déclencher une action en cas d'attaque numérique, de connaître aussi les règlements sur la protection des données à caractère personnel. Elle a vu la présence de plusieurs membres de différentes associations et a été marqué par la remise d'attestations.