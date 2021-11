Tchad : le CLAC de Mao a organisé la 5ème édition du mois de livre

C'est la grande salle du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao, qui a servi de cadre au lancement de cette édition du mois du livre. C'était en présence du secrétaire général de la commune de Mao, Seïd Moustapha, du directeur de CLAC de Mao, Adoum Ngoua, de la déléguée de la Culture, Bangou Assimta, des enseignements et des élèves.



Prenant la parole pour la circonstance, le directeur du CLAC de Mao a rappelé que le thème de cette 5ème édition est : « Le livre, vecteur de la paix et du vivre ensemble ». Il demande aux élèves d'aimer la lecture et remercie les enseignants et les membres du jury.



Il a été organisé deux jeux, à savoir la dictée et la lecture. Les établissements concernés par ce concours sont le CEG Alifa Zezerti de Mao, le CEG privé Mallaye de Mao et le collège privé Albarka de Mao. A la fin de l’épreuve, des cadeaux ont été remis aux meilleurs. La cérémonie a pris fin par la prise d'une photo de famille avec les lauréats.