Tchad : le CLAC renforce les capacités des pairs éducateurs à Ati

Le Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Ati renforce les capacités de ses pairs éducateurs, par une formation de counseling et de dépistage volontaire.



Durant deux jours, 30 nouveaux pairs éducateurs seront formés sur les différents thèmes sur l’accès sur le counseling et le dépistage volontaire au VIH/Sida, et la sensibilisation sur le VIH/Sida.



Dans son mot d'ouverture de la session de formation, l'animatrice principale du CLAC, Reounodji Mosdagar Georgette a remercié le partenaire UNICEF qui a bien voulu renouveler sa confiance et accepté de mettre à la disposition, les moyens techniques et financiers pour aider les jeunes et adolescents à adopter un comportement sain et responsable.



Dans le même ordre d'idées, le formateur Ali Mahamat Haroun, par ailleurs point focal VIH/Sida, assisté du délégué de la culture, Iba Adaba et l'animatrice principale du CLAC, ont d'abord expliqué tour à tour le but de cette formation qui est de donner aux jeunes, dont la l'âge varie entre 14 et 22 ans, une formation en santé sexuelle et de reproduction, afin qu'à leur tour, ils puissent servir de relai communautaire et aider leurs camarades à adopter un comportement responsable en matière de santé.



Iba Adaba, délégué de la culture, exhorte les participants à avoir un comportement responsable, sage, durant les deux jours de formation, afin d’en sortir avec quelques techniques qui vont les aider à bien mener leurs activités.