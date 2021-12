TCHAD

Tchad : "le CMT entrera dans l'histoire par la grande porte s'il compose avec Wakit Tamma"

Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 11 Décembre 2021

Le refrain "ayé namchou" rythme la marche. Les motards, emballés par l'ambiance, traînent leur moto, klaxonnent à crever le tympan. Sur les T-shirts et pancartes on peut lire "le peuple triomphe toujours", "non à la France, non au CMT", nous voulons un dialogue sincère".