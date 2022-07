TCHAD

Tchad : "le CMT joue un jeu dangereux", prévient une imposante coalition

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 26 Juillet 2022

N'Djamena - Réunies ce 26 juillet, sept organisations (partis politiques et société civile) et coalitions d’organisations (UNPT, UTPC, COP, Les Démocrates, Gra-Appel du 1er juin, Wakit Tamma, la plateforme de concertation de la diaspora, le FNC et le parti Un nouveau jour) ont tenu un point de presse axé sur la convocation du dialogue national inclusif au 20 août 2022.