Tchad : le CNC célèbre l'excellence académique de ses chercheurs au niveau continental

Dr Moussa Youssouf Adam a été honoré avec un certificat de participation pour avoir présenté un sujet lors de la 4ème Conférence de l'Association Africaine du Curriculum (ACA), qui s'est déroulée du 24 au 27 juillet 2023 à Nairobi, au Kenya. La conférence avait pour thème : "Apprendre pour un avenir durable : liens entre le Curriculum, la connaissance et le contexte".



Quant au Dr Dilhoulné Laurent, il a reçu un certificat de mérite de l'Union Africaine (UA) pour son rôle en tant que membre d'un groupe de 11 experts africains. Ce groupe a développé un manuel pour les élèves et un guide pour les enseignants sur le droit, la démocratie et la bonne gouvernance, dans le cadre de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique couvrant la période 2016-2025.



Lors de la cérémonie de remise des certificats, le Directeur Général du CNC, Dr Aboubakar Ali Coré, a encouragé les enseignants chercheurs du CNC à participer activement à des recherches dans les domaines de leur spécialité, en français et en arabe, afin de représenter dignement le Tchad dans les conférences sous-régionales.



Il est important de noter que l'Association Africaine du Curriculum (ACA) vise principalement à assurer une éducation de qualité, en collaborant avec les Ministères de l'Éducation, les Communautés Économiques Régionales et les partenaires de développement.