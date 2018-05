Tchad : le CNDP "n'a pas le droit de commettre une erreur, aussi mineure soit-elle", Déby

La nouvelle équipe du cadre national de dialogue politique (CNDP) a été officialisée hier après d'intenses tractations entre les protagonistes. L'assemblée générale est finalement parvenue à un consensus, malgré quelques oppositions. Le CNDP est composé de 30 membres issus de l'opposition et de la majorité présidentielle.



Le président de la République a réuni les nouveaux membres du cadre national de dialogue politique au Palais présidentiel."Vous n'avez pas le droit de commettre une erreur, aussi mineure soit-elle", a souligné Idriss Déby lors de la rencontre au Palais présidentiel. Selon lui, "le mandat du CNDP annoncé est limité, c'est pour 6 mois, c'est peu, mais c'est une décision de l'assemblée générale. Après 6 mois, une nouvelle équipe reprendra les reines".



"Il faut aussi reconnaitre qu'il y a des parts d'injustices qui sont assez flagrantes. Une démocratie ne se tient pas debout s'il y a des injustices. Le CNDP appartient à toute la classe politique nationale et non à un groupe déterminé. Il faudra que l'opposition et la majorité évitent de frustrer qui que ce soit, et où que ça soit", a estimé le chef de l'Etat.