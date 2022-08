Tchad : le CNJT appelle aux candidatures pour représenter la jeunesse au dialogue national

Des critères d'éligibilité sont fixés : être âgé de 18 à 35 ans, avoir au minimum un baccalauréat, être de bonne moralité, parler couramment l'une des deux langues officielles (l'arabe ou le français), avoir au minimum trois ans d'expérience dans la vie associative et un engagement particulier pour le développement de la jeunesse, et appartenir à une organisation ds jeunes légalement reconnue et fonctionnelle, à caractère apolitique.



Un dossier doit être constitué et déposé au siège du CNJT, précise le président du Conseil, Abakar Al-Amine Dangaya.



70 places sont accordées aux jeunes aux assises du dialogue national inclusif.