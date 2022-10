Tchad : le CNJT condamne la "répression sanglante des manifestants"

"Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le Bureau du CNJT s'incline devant la mémoire des manifestants, ainsi que celle des éléments des forces de l'ordre qui ont succombé, et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes", selon la déclaration.

Le CNJT "condamne cette répression sanglante des manifestants et appelle toutes les parties prenantes à cette situation, à conjuguer des efforts par des voies pacifiques pour préserver la vie des jeunes manifestants, ainsi que la paix et la cohésion sociale".Des manifestations contre les autorités de transition ont fait au moins 50 morts et près de 300 blessés, selon le gouvernement.