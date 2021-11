Tchad : le CNJT lance une caravane de sensibilisation sur la radio de la jeunesse

La radio a pour siège Ouagadougou au Burkina Faso. Elle résulte d'un projet initié par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



Le président du CNJT, Abakar Al-amine Dangaya, explique que "cette radio est un point de départ pour la jeunesse afin de lui permettre de se faire valoir pour le développement de l'espace sahélien". Il rappelle que les jeunes sont exposés à une crise énorme (extrémisme, radicalisation, terrorisme, migration, etc), à cause du manque d'activités.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a affirmé que le gouvernement ne cesse d'encourager et d'accompagner les initiatives de la jeunesse.



D'après lui, une politique nationale de la jeunesse a été adoptée, prenant en compte l'essentiel des préoccupations de la jeunesse. Cette radio permettra de promouvoir le vivre ensemble, d'offrir aux jeunes des opportunités de s'exprimer et de tendre vers une vision constructive avec d'autres jeunes des pays du G5 Sahel.



Par ailleurs, un forum national de la jeunesse est prévu en décembre, a annoncé le ministre.