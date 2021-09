Tchad : le CNJT met en place une commission pour les dossiers de candidature au CNT

Le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) a annoncé la mise en place une commission dans le cadre de la réception des dossiers de candidature des jeunes au Conseil national de transition (CNT).



Après avoir été reçu le 2 septembre par le comité ad hoc chargé de sélection des candidatures au CNT au titre de la corporation jeunesse, le CNJT a été chargé de procéder à la réception et à la présélection de 20 dossiers de candidature afin de les transmettre officiellement au comité ad hoc, au plus tard vendredi 10 septembre 2021.​



Le bureau exécutif du CNJT lance un appel à candidature des jeunes du 6 au 10 septembre 2021. Des critères définis doivent être remplis.



La commission est présidée par Adam Ardja Hassan et a pour vice-présidente Tourmadji Alladoumadji Patricia.