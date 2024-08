TCHAD Tchad : le CNRD et l'ADETIC s'unissent pour atteindre les objectifs fixés

Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 27 Août 2024



Une convention rentre dans le cadre de la refonte de la République du Tchad qui induit une nouvelle manière de travailler, comme voulu par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.



Une signature de convention a eu lieu entre l’Agence de développement des technologiques de l'information et de la communication (ADETIC) et le Centre national des recherches pour le développement (CNRD).



La cérémonie de signature de cet accord a vu la présence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Digitalisation de l’administration, Boukar Michel, et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tom Erdimi.



La cérémonie de ce pacte a eu lieu ce mardi 27 août 2024, dans les locaux du CNRD. Adoum Djimet Saboun, directeur général de l'ADETIC a précisé lors de la cérémonie que cette convention rentre dans le cadre de la refonte de la République du Tchad qui induit une nouvelle manière de travailler comme voulu par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.



Selon le DG de l'ADETIC, Adoum Djimet Saboun, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a instruit l'ADETIC de travailler de façon plus intégrée et plus cohérente, afin de mieux aider les institutions de la République à mettre en œuvre le programme de développement, à travers la stratégie du numérique 20-30, en veillant à ce qu’aucune institution ne soit laissée de côté.



Il a ensuite salué la présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dont le soutien continu à la recherche et à l'innovation, est essentiel pour le développement du pays. Adoum Djimet Saboun a indiqué que cette convention marque un jalon significatif dans leur volonté commune de renforcer les capacités de recherche par l'intégration des technologies numériques.



Le DG de l'ADETIC a rappelé que la recherche et l'innovation doivent s'appuyer sur des infrastructures modernes et des collaborations solides. Il a aussi noté que ces initiatives visent non seulement à sécuriser et à gérer efficacement les données de recherche, mais aussi à connecter leurs institutions académiques et de recherche, pour faciliter l'échange de savoirs et rendre opérationnel le projet du Réseau d'éducation et de recherche au Tchad.



Quant au DG du CNRD, Mahmoud Youssouf Khayal a martelé lors de sa prise de parole qu'ils sont conscients de la complexité de l'agenda du développement durable qui nécessite de nouveaux partenariats, des approches novatrices et des nouveaux modes opératoires.



Mahmoud Youssouf Khayal a fait savoir que cette convention intervient au moment où le Tchad a remodelé son Plan national du développement (PND). Il a en outre affirmé que cet accord amené le CNRD et l'ADETIC à fédérer leurs capacités et en unissant leurs forces. Le DG du CNRD se dit convaincu que ce partenariat leur permettra d'atteindre les objectifs fixés entre l'ADETIC et le CNRD.



Selon le DG du CNRD, Mahmoud Youssouf Khayal, à travers leurs objectifs fixés, cette convention se veut un cadre fédérateur de la collaboration entre le CNRD et l'ADETIC qui réside dans fait qu'elle permet d'accroître l'aventure et la cohérence des actions pour plus d'efficacité et de résultat.





