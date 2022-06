Tchad : le CNT adopte deux lois sur la restructuration de la Caisse des retraites

"La mesure immédiate c'est de verser 13 milliards aux retraités après avoir fait la biométrie", a indiqué le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



La scission en deux entités permettra de mettre fin à des mauvaises pratiques et devrait faciliter le paiement des pensions. Le gouvernement entend mettre en place un système biométrique et une digitalisation en faveur des retraités.



Les conseillers nationaux se sont prononcés à 96 voix pour, zéro contre et zéro abstention.