Tchad : le CNT adopte la loi de nationalisation des actifs d'Esso

Les Conseillers nationaux tchadiens ont examiné et adopté ce 29 mars 2023, la loi visant à nationaliser tous les actifs et les droits de toute nature des sociétés Esso Exploration and Production Chad inc. et Esso Pipeline investments limited, ainsi que de toute entité venant en leurs droits au Tchad.



La plénière a été suivie de près par six membres du gouvernement, à savoir le Ministre Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Haliki Choua Mahamat, le Ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Monsieur Djerassem Le Bemadjiel, le Ministre de la Communication, Monsieur Aziz Mahamat Saleh, le Ministre des Finances, Monsieur Tahir Hamid Nguilin, le Ministre de l'Elevage, Dr Abderahim Awatt Ateïb, et le Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable Monsieur Mahamat Hanno.