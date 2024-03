Tchad : le CNT adopte une résolution spéciale de soutien au Président après la mort de Yaya Dillo

La résolution a été adoptée avec 103 voix en sa faveur, trois voix contre, une abstention et 25 procurations.



Les réactions des conseillers nationaux ont été diverses. Takilal Ndolassem a souligné l'importance d'aider les institutions de la République, insistant sur l'égalité entre tous les citoyens. De son côté, Djimet Clement Bagaou a exprimé des inquiétudes quant à la situation actuelle au Tchad, dénonçant l'injustice et appelant à éviter une dérive vers la dictature. Il a également souligné la nécessité de préserver la voix du peuple tchadien.



En revanche, Rakhis Ahmat Saleh a critiqué la proposition de résolution, arguant qu'elle n'apaiserait pas les tensions et qu'elle ne serait pas opportune dans le contexte actuel marqué par la violence et la brutalité. Mahamat Oumar Malloum a exprimé son soutien à la résolution, tandis que Pr. Mohamed Aguid Bachar a exprimé ses doutes quant à son efficacité, soulignant les défis sociaux et sécuritaires auxquels le pays est confronté. Il a estimé que le débat sur cette résolution devrait s'effectuer en dehors du Palais de la démocratie.



Finalement, Ali Koloutou Tchaimi a défendu la résolution, appelant à l'adoption responsable et lucide de celle-ci. Il a encouragé ses collègues conseillers à voter en faveur de la proposition pour exprimer un soutien clair au Président de transition et à l'autorité de l'État.



Ramatou Mahamat Houtouin, ministre secrétaire générale du gouvernement, a salué le soutien des conseillers nationaux dans les moments difficiles. Elle a indiqué que le gouvernement oeuvre sans relâche pour respecter et appliquer les résolutions et recommandations du dialogue national.