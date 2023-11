Tchad : le CNT approuve la création d’une Haute autorité de lutte contre la corruption

Le 16 novembre 2023, lors d'une session au Palais de la démocratie, Dr. Ramatou Mahamat Houtouin, Ministre Secrétaire générale du gouvernement, chargée de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes institutions, a présenté un projet de loi capital devant le corps des conseillers nationaux.



Le projet en question, intitulé Projet de loi portant ratification de l'Ordonnance n°007/PT/2023 du 1er août 2023, vise à établir une Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption. Cette initiative législative est conçue pour offrir un cadre robuste et efficace pour combattre la corruption, un fléau qui entrave depuis longtemps le progrès économique et social du pays.



Après une présentation détaillée par la Ministre SGG et un débat général, le projet de loi a été soumis au vote. Avec une majorité écrasante, les conseillers nationaux ont manifesté leur soutien à cette réforme. Les résultats du scrutin sont éloquents : 145 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre, démontrant ainsi un consensus fort en faveur de la mise en place de cette nouvelle entité régulatrice.