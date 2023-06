Tchad : le CNT approuve la création de l'École supérieure de Journalisme et des métiers de la communication

Avec 133 voix pour, aucun vote contre et 2 abstentions, le projet de loi a été approuvé par une écrasante majorité. Cette décision marque une étape importante dans la mise en place effective de cette institution dédiée à la formation des professionnels des médias et de la communication.



La séance plénière a été marquée par la présence de plusieurs personnalités de haut niveau. Fatimé Aldjineh Garfa, secrétaire générale adjointe du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, ministre de la communication etpPorte-parole du gouvernement, ainsi que Bairra Assane, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, ont participé activement aux débats.



Réagissant à l'issue du vote, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, s'est exprimé avec satisfaction : "Le CNT a voté à une écrasante majorité en faveur du projet de Loi créant l'ESJMC. Une étape importante pour la mise en place effective de l'École."