Tchad : le CNT approuve la politique générale du gouvernement

N'Djamena - Le Conseil national de transition (CNT) a adopté ce 3 novembre la politique générale du gouvernement d'union nationale.



À travers des axes stratégiques, le gouvernement dirigé par Saleh Kebzabo s'engage à mettre en oeuvre les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain.



"Le plus important, c'est de faire en sorte que le pays travaille. 24 mois de travail et non 24 mois au travail", a déclaré Saleh Kebzabo, premier ministre.



“Nous prenons acte des engagements pris par le premier ministre de transition (…) le premier ministre a pris l’engagement de faire du Tchad un État de droit pour le remettre sur les rails”, a indiqué Dr. Haroun Kabadi, président du CNT.



L’article 61 de la charte de transition prévoit que le premier ministre de transition doit présenter dans un délai de 21 jours après sa nomination, la politique générale du gouvernement au Conseil national de transition qui en prend acte.