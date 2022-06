Tchad : le CNT clôture sa première session ordinaire

Dans son discours de clôture de la première session ordinaire 2022, ce jour 30 juin au palais de la démocratie, le président du Conseil National de Transition (PCNT), Dr Haroun Kabadi estime que malgré la diversité des corporations qui composent le CNT, les conseillers nationaux ont su transcender leur appartenance politique, associative et corporative pour se consacrer uniquement à leur mission au service de la Nation.



Au cours de cette première session ordinaire 2022, le CNT a examiné et adopté 20 projets de loi dans le domaine principalement de l'administration, de la justice surtout, de la justice militaire, de la police nationale, de l'orientation du système de renseignement et de la protection du secret de la défense, de l'organisation administrative du territoire de la République du Tchad, de la protection des enfants vulnérables, de l'environnement et de la retraite des militaires et des civils.



Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, deux interpellations relatives aux questions liées à la vétusté du réseau routier, ainsi qu'à la situation des salariés tchadiens dans les entreprises chinoises et Esso, au déversement du pétrole dans la nature, à la vente des parts d'Exxon Mobil à Savannanh Energy et autres projets pétroliers en cours, ont été adressés au gouvernement, précise le PCNT.



Dans le domaine sécuritaire, le CNT relève pour s'en féliciter, que la sécurité a été renforcée et maîtrisée à l'intérieur de nos frontières nationales (...), a relevé le PCNT, Dr Haroun Kabadi.