Tchad : le CNT condamne la tentative de déstabilisation et appelle à œuvrer pour le développement

Le 1er février 2023, le Dr Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition (CNT), a prononcé un discours au Palais de la démocratie, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire 2023.



Dans son discours de circonstance, le président du CNT a affirmé que l'État a réussi à déjouer une tentative de déstabilisation qui visait à poser atteinte à la paix et à la stabilité du pays.



Il a condamné cette tentative avec fermeté et a exhorté le gouvernement à faire toute la lumière sur cette situation dans le cadre de l'enquête diligentée. Le CNT a réaffirmé son engagement en faveur des principes et des valeurs de paix et de stabilité de la démocratie.



Le président du CNT a exhorté les Tchadiens à diriger leur véritable combat vers le succès de la Transition en cours, et à sortir le pays de ses souffrances causées par la guerre et les violences, pour se diriger vers un véritable développement socio-économique.



Enfin, il appelle donc tous les Tchadiens à unir leurs efforts pour la réussite de la Transition et le développement du pays.