Tchad : le CNT convoqué en session extraordinaire pour la présentation de la politique générale du Gouvernement

Le Conseil national de transition (CNT) est convoqué en session extraordinaire le lundi 15 janvier 2024 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation de la politique générale du Gouvernement du 2 janvier 2024 ;

- Examen et adoption d'un projet de Loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement. du Conseil constitutionnel ;

- Examen et adoption d'un projet de Loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections.