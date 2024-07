Tchad : le CNT dénonce une accusation lâche et une atteinte à la souveraineté de la justice française

La deuxième session extraordinaire 2024 du Conseil National de Transition (CNT) a été officiellement ouverte par Ali Kolotou Tchaimi, premier vice-président du CNT.



La cérémonie, tenue au Palais de la Démocratie dans le quartier Gassi, a vu la participation de nombreuses personnalités, dont le Premier ministre, des présidents des grandes institutions de la République, des membres du gouvernement, et des représentants de la commune de N'Djamena.



Le CNT a fermement condamné les allégations de dépenses vestimentaires impliquant le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, diffusées par certains médias internationaux. Le CNT a exprimé son soutien indéfectible au président, soulignant que ces accusations visent à ternir l'image du Tchad et de son chef de l'État sur la scène internationale.



Le CNT « condamne avec fermeté cette accusation lâche qui jette du discrédit non seulement sur le chef de l’État, mais aussi et surtout, à la souveraineté de notre pays et au-delà au peuple tchadien qui vient d’accorder largement son suffrage au président de la République », a déclaré Ali Kolotou Tchaimi, premier vice-président du CNT.