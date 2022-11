Tchad : le CNT désormais composé de 197 membres

Souhaitant la bienvenue aux nouveaux conseillers nationaux, le président du CNT, Dr. Haroun Kabadi, a indiqué que « les recommandations issues du DNIS ont jeté les bases juridiques et Institutionnelles de la nouvelle transition post-Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) d’une durée de 24 mois. »



L'élargissement du CNT s’accompagne également d’un élargissement des membres du bureau avec six nouveaux vice-présidents et secrétaires de séance, précise Dr. Haroun Kabadi.



Le président du CNT a rappelé aux nouveaux conseillers, les principales règles et comportements que l’hémicycle s’est fixé pour assurer un climat harmonieux de travail au sein de l'institution. "Vous êtes conseillers nationaux du Tchad. Vous n’êtes pas les conseillers nationaux de votre province, ni de votre département, ni de votre village ni de votre ferick", prévient Dr. Haroun Kabadi.



Aussitôt installés, les nouveaux conseillers nationaux ont commencé les travaux sur un projet de résolution portant création d’une commission ad-hoc chargée de la relecture du règlement intérieur du CNT.