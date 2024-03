TCHAD

Tchad : le CNT examine une proposition de résolution spéciale portant soutien au Président de transition

Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2024

Le Conseil national de transition (CNT) se penche actuellement sur une proposition de résolution spéciale visant à exprimer un soutien ferme au Président de transition, suite aux évènements survenus les 27 et 28 février 2024 à N’Djamena. Cette initiative a été initiée par le conseiller national Ali Kolotou Tchaïmi et vise à renforcer l'autorité de l'État et à promouvoir la paix et la stabilité dans le pays.