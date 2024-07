Tchad : le CNT salue l'opération militaire contre Boko Haram au Lac

La deuxième session extraordinaire 2024 du Conseil National de Transition (CNT) a été officiellement ouverte par Ali Kolotou Tchaimi, Premier vice-président du CNT.



La cérémonie, tenue au Palais de la Démocratie dans le quartier Gassi, a vu la participation de nombreuses personnalités, dont le Premier ministre, des présidents des grandes institutions de la République, des membres du gouvernement, et des représentants de la commune de N'Djamena.



Le Conseil National de Transition a félicité l'armée tchadienne pour sa récente opération contre Boko Haram, qui a permis de détruire cinq campements, et de neutraliser plus de 70 terroristes. Cette action, menée par la Force d'Intervention Rapide (FIR), renforce la sécurité dans la région du Lac Tchad.



Le CNT a également salué la mission de supervision menée par le général Issakha Maloua Djamous, ministre des Armées. La deuxième session extraordinaire 2024 du Conseil National de Transition se déroule dans un contexte de réformes institutionnelles majeures.



Parmi ces réformes, la réorganisation de la Cour suprême, la création du Conseil Constitutionnel, et la mise en place de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE). Ces mesures visent à renforcer la gouvernance et à consolider l'unité nationale.



Le Conseil National de Transition se réjouit des récentes visites officielles du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, notamment sa première visite à Bujumbura, au Burundi, pour le 62ème anniversaire de l'indépendance du pays, ainsi que la visite du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, au Tchad. Ces rencontres visent à renforcer et diversifier la coopération entre les États.