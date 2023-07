Tchad : le CNT salue les mesures de grâce, de nationalisation et de défense nationale

La première session ordinaire de l'année 2023 du Conseil National de Transition s'est clôturée aujourd'hui avec un discours prononcé par Dr. Haroun Kabadi, président du Conseil National de Transition.



Cette session a été marquée par des actes patriotiques forts et historiques, selon Dr. Haroun Kabadi.



Parmi les faits marquants, il convient de souligner l'adoption de la loi numéro 003 portant nationalisation de tous les actifs et droits de la société Esso Exploration and production Chad Inc et Esso pipeline investissements limited. De plus, la loi numéro 009 a été adoptée pour la création de la société anonyme Tchad Petroleum Company, chargée de gérer et détenir les actifs et droits visés par la loi numéro 003 du 31 Mars 2023, ainsi que d'exercer toutes les activités correspondantes.



L'exercice de la souveraineté du Tchad sur ses ressources nationales a suscité diverses interprétations et a même conduit au rappel de l’Ambassadeur à Yaoundé. Heureusement, grâce aux échanges diplomatiques et aux déplacements de délégations dans les deux pays frères et amis, les malentendus ont pu être dissipés. Le Conseil National de Transition se réjouit de la détente qui s'est installée entre Yaoundé et N'Djamena et se félicite du retour de notre Ambassadeur à Yaoundé.



Un autre acte fort qui renforce la paix et la concorde nationale dans notre pays est la grâce présidentielle accordée aux 380 combattants du FACT capturés lors du combat d'avril 2021 et condamnés à la prison à perpétuité pour terrorisme et atteinte à la vie du Chef de l'État. Cette grâce a également été accordée à plus de 200 personnes ayant participé à l'insurrection du 20 octobre 2022, ainsi qu'aux 12 officiers de l'Armée Nationale Tchadienne (ANT) impliqués dans le coup d'État de décembre 2022.



Le Conseil National de Transition profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel aux frères en armes qui hésitent encore à regagner leur patrie, le Tchad. Leur place est désormais ici, parmi leurs frères, et non parmi ceux qui ne voient en eux que des mercenaires et des pions manipulables à souhait. Il est temps de se rassembler et de réfléchir sérieusement à la refondation du Tchad, souligne le président du CNT.



Le Conseil National de Transition encourage le gouvernement à les mettre en œuvre afin d'apporter le bonheur aux concitoyens.