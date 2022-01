Tchad : le CODNI échange avec les forces de sécurité et les chefs traditionnels

Le Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) poursuit ses différentes consultations. Il a rencontré ce 18 janvier les forces de défense et de sécurité ainsi que les chefs traditionnels.



Les cinq présidents des comités thématiques du dialogue national inclusif ont eu à échanger sur le processus du futur dialogue national inclusif. Le schéma était le même : présentation des rapports de cinq sous-comités pour le dialogue et échanges sur la question de la sécurité, la paix, l'inclusion et la réforme de l’armée nationale.



Les échanges se poursuivront prochainement avec les différents responsables des médias.