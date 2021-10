Tchad : le CODNI en consultation dans la province du Batha

Les missions du Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) recueillent les avis des Tchadiens de l’intérieur et de la diaspora. C’est dans cette logique qu’une délégation, conduite par Noubatessem Jonathan, est à Ati dans la province du Barha. Commencés avant hier, les travaux de consultation pour le dialogue national inclusif à Ati, chef-lieu de province du Batha, se poursuivent.



Les participants ont abordé les différentes thématiques qui seront au rendez-vous de ces assises importantes nationales. Des questions concernant ces thématiques ont été passées en revue, et ont obtenu les réponses des membres de la délégation. Le chef de mission du CODNI dans le Batha, Noubatessem Jonathan a invité, à l’ouverture des travaux, les participants à apporter leurs contributions pour le dialogue qui pointe à l’horizon.



« Les apports des participants sont très importants pour la réussite de ce dialogue tant souhaité par les Tchadiens », a-t-il indiqué. Le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben Dergon, s’est réjoui du choix porté sur le chef-lieu de sa province, pour abriter les assises des consultations. Il a par ailleurs indiqué à l’endroit des participants que ces consultations permettent d’apporter la position de la population du Batha les questions d’intérêt national qui seront débattues pendant le dialogue national inclusif.

Le comité technique d’appui à l’organisation du dialogue et les sous-comités thématiques sont déjà mis en place.