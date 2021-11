Tchad : le CONAF et FHI 360 s'allient pour soutenir la société civile

Un mémorandum d'entente a été signé ce 10 novembre 2021, à la Maison de la Femme, entre le Conseil national des femmes (CONAF) et Family Health International-FHI 360. Les deux entités collaboreront pour soutenir l'émergence de la société civile, l'éducation civique, la promotion des femmes et le renforcement leur participation dans la vie publique au Tchad.



Le chargé de projet FHI 360, Angèle Ndonabe, a indiqué que ce partenariat répondra aux besoins des femmes, afin de participer à la vie publique pour accompagner la transition. Le CONAF qui est une organisation faitière regroupe en son sein plusieurs organisations féminines. De ce fait, les activités menées dans le cadre de cet accord feront participer plusieurs femmes au processus de transition en cours.



Dans allocution de circonstance, la présidente du CONAF, Mariam Mahamat Nour, a souligné que les grandes décisions qui déterminent l'avenir du Tchad seront prises. Les femmes qui constituent 50,70% de la population doivent jouer pleinement leur partition, a-t-elle dit.

La responsable de l'USAID, Leslie Mc-Bride, a affirmé que l'émergence de la société civile qui lutte pour les causes de la femme, l'éducation civique des filles et sœurs, la promotion de la femme tchadienne et l'encouragement à la participation des femmes dans la vie publique au Tchad, sont les quelques points qui sont énumérés dans cet accord de partenariat entre le CONAF et FHI 360.