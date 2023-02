Tchad : le CONAF et FHI360 outillent les formateurs de projets

L'objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des femmes leaders membres du CONAF et partenaires de FHI360 afin qu'elles puissent formuler des projets bancables sur différents thèmes.



L'atelier de formation se déroule du 14 au 17 février à la maison de la femme et aborde plusieurs aspects pratiques tels que la gestion de projet, la mobilisation de ressources auprès de partenaires techniques et financiers, ainsi que l'accès au crédit bancaire. Les participantes pourront ainsi disposer des outils nécessaires pour formuler des projets solides et les mettre en œuvre de manière efficace.



Marie Bellon, la représentante de FHI360, a souligné que son institution et le CONAF ont signé un mémorandum d'entente pour développer un partenariat et des activités visant à renforcer les capacités des femmes. Cet objectif commun permettra de faciliter leur participation à la vie civique et publique et de créer des alliances stratégiques aux niveaux national et local.



La présidente du CONAF, Mariam Mahamat Nour, a souligné l'importance des stratégies d'autonomisation économique pour les femmes. Elle a expliqué que ces stratégies devraient se concentrer sur les facteurs qui aident les femmes à réussir et à avancer sur le marché.



Noubadissem Moudalbaye Appolline, la représentante du ministère du genre et de la solidarité, a souligné que pour que les femmes puissent jouer convenablement leur rôle dans la construction de la paix et de la cohésion sociale, elles doivent disposer d'un minimum de moyens d'autonomisation économique. Cela nécessite des capacités renforcées pour combler les attentes du Président de la République, Mahamat Idriss Deby.



L'atelier de formation des formateurs sur le montage des projets, la mobilisation des ressources et l'accès au crédit est une étape importante dans la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes au Tchad. En fournissant des outils pratiques et des compétences clés, les femmes pourront mieux participer à la vie économique et sociale de leur pays, contribuant ainsi au développement et à la prospérité du Tchad.