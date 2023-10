Tchad : le CONAF exprime son soutien à la ministre SGG lors d'une rencontre

L'objectif de cette rencontre était de féliciter la Ministre pour sa nomination et de lui exprimer le plein soutien du CONAF dans l'accomplissement de ses missions. Les membres du CONAF ont également souligné leur disponibilité à collaborer étroitement avec le ministère.



La Vice-Présidente du CONAF, Ambassadrice Mariam Ali Moussa, a exprimé sa satisfaction quant au choix de la plus haute autorité d'avoir nommé une femme à la tête de ce ministère, qui occupe une place centrale au sein des actions gouvernementales. Elle a ajouté que cela démontre que les femmes obtiennent désormais la reconnaissance qu'elles méritent.



La Ministre de la SGG a remercié chaleureusement les membres du CONAF pour leur soutien et a encouragé les femmes à démontrer leur compétence en s'engageant pleinement dans leur travail pour le bien du pays, ainsi que pour renforcer la représentativité du Tchad à l'échelle internationale. Elle a conclu en soulignant l'importance de persévérer dans le service de l'État.