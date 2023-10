Tchad : le CONOR annonce une nouvelle ère pour le football

Sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, le Comité de Normalisation (CONOR) a organisé, le 25 octobre 2023, l'Assemblée générale statutaire de la Fédération tchadienne de football association à N'Djamena.



La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du représentant de la FIFA. Dans son discours inaugural, Me Jacqueline Moudeina, présidente du Comité de Normalisation (CONOR), a tenu à féliciter les présidents des ligues provinciales de football, élus ou réélus lors du renouvellement des différents bureaux, conformément aux directives du CONOR.



Elle a également encouragé les acteurs clés à jouer un rôle majeur dans le développement du football au Tchad. Pour le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Patalet Geo, cette Assemblée générale statutaire, tant attendue, marque le début d'une nouvelle ère pour le football tchadien.



Dans sa mission de professionnalisation et d'assainissement du secteur, le CONOR a élaboré six textes régissant le fonctionnement de la FTFA. Ces textes comprennent un projet de code électoral, des directives générales, des statuts pour les instances provinciales affiliées à la FTFA, ainsi qu'une convention de collaboration entre le ministère de tutelle et la fédération.



Il est prévu que ces textes, conçus par les experts du CONOR, soient soumis à l'appréciation des délégués, en vue d'éventuelles amendements et de leur adoption. Cela marquera une étape cruciale dans le processus électoral, qui constitue le point culminant de la mission du CONOR.



Le ministre a également exhorté l'ensemble des parties prenantes à adopter ces textes, ouvrant ainsi la voie à l'élection imminente d'un nouveau bureau qui aura pour mission de guider le football tchadien vers un avenir prometteur.